Десятый Совет по предпринимательству: «Меркурий», санитарные зоны и финансы для бизнеса
Прямая трансляция дискуссии представителей бизнеса и президента Татарстана
Сегодня в Казани проходит десятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Его проводит глава республики Рустам Минниханов. Участие в заседании принимают более 200 бизнесменов и чиновников.
На заседании предполагается обсудить вопросы оптимизации работы с новой системой «Меркурий», варианты устранения избыточных требований к медицинским организациям, механизмы использования территорий санитарно-защитных зон.
Кроме того, в рамках заседания состоится дискуссия о доступности финансовых ресурсов для бизнеса.
«Реальное время» ведет трансляцию заседания Совета.
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