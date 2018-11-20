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Десятый Совет по предпринимательству: «Меркурий», санитарные зоны и финансы для бизнеса

09:00, 20.11.2018

Прямая трансляция дискуссии представителей бизнеса и президента Татарстана

Десятый Совет по предпринимательству: «Меркурий», санитарные зоны и финансы для бизнеса Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит десятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Его проводит глава республики Рустам Минниханов. Участие в заседании принимают более 200 бизнесменов и чиновников.

На заседании предполагается обсудить вопросы оптимизации работы с новой системой «Меркурий», варианты устранения избыточных требований к медицинским организациям, механизмы использования территорий санитарно-защитных зон.

Кроме того, в рамках заседания состоится дискуссия о доступности финансовых ресурсов для бизнеса.

«Реальное время» ведет трансляцию заседания Совета.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьБизнесВластьОбществоЭкономика Татарстан
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