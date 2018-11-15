Илья Варламов: «Рад, что в мэрии Уфы работают столь талантливые и предприимчивые чиновники!»

Топовый блогер о смене градоначальника в столице Башкирии и судьбе дома Веденеева (Видинеева)

Илья Варламов, который, судя по публикациям неравнодушен к судьбе Уфы, прокомментировал отставку мэра города Ирека Ялалова. Он с удивлением изучил планы городских властей по освоению территории рядом с доходным домом Видинеева (или как писали СМИ, «Веденеева»). «Реальное время» публикует отклик блогера.

Я почему-то забыл сообщить вам хорошую новость. В сентябре ушел в отставку мэр Уфы Ирек Ялалов! Тот самый, с чьего сначала молчаливого, а затем открытого одобрения были уничтожены десятки исторических зданий в столице Башкортостана.



Теперь Ирек Ишмухаметович представляет Башкирию в Совете Федерации, и все у него хорошо. Я надеялся, что с уходом Ялалова в Уфе тоже все станет хорошо. Но я поторопился с выводами.



В центре Уфы есть ряд заброшенных исторических зданий, почти целый квартал по улице Карла Маркса. Одно из них, известное как дом Веденеева, еще в 1992 году было признано памятником архитектурного наследия. Долгое время его пытались уничтожить, чтобы не мозолил глаза и не занимал почем зря дорогую городскую землю.

И прошлым летом злоумышленникам это почти удалось: в здании произошел пожар. Причем случилось это за 3 дня до судебного заседания по делу о неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия.



Мэр Ялалов тогда признался, что дом Веденеева ему надоел.



А недавно я зашел на сайт администрации Уфы и увидел раздел «Уфа завтра». А завтра не будет в Уфе никакого дома Веденеева. И всего квартала не будет. Вместо них будет громада многофункционального комплекса в сочетании с лубочными фасадами-новоделами «под старину».



Рендеры: Главархитектура администрации Уфы



Рад, что в мэрии Уфы работают столь талантливые и предприимчивые чиновники! В центре города много лет стояло какое-то ветхое бесполезное говно, с которого приличные люди никак не могли кормиться. Но теперь проблема решена!



Сначала сожгли один дом, а теперь собираются снести и перестроить целый квартал. О таких мелочах, как сохранение исторической среды, пусть задумываются всякие неудачники. А чиновники мэрии Уфы будут сносить, строить и богатеть.



Кстати, это не первый подобный пример. Уфимские чиновники просто идут по проторенной дорожке.



По оценкам экспертов, в среднем в Уфе уничтожают 16—17 исторических зданий в год. Скоро от города ничего не останется.



varlamov.ru

