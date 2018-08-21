ВС РТ утвердил приговор бывшему бухгалтеру «Татфондбанка» из-за хищения 8 млн рублей

Верховный суд РТ утвердил приговор бывшему бухгалтеру-кассиру рухнувшего «Татфондбанка» Ольге Анастасьевой.

По данным следствия, женщина систематически похищала день у банка. Выяснилось это после введения временной администрации. Она признала вину и Высокогорский райсуд отправил на 2 года общего режима из-за хищения в особо крупном размере 8 млн рублей.

Анастасьева выразила несогласие с приговором и подала апелляцию. Однако ВС РТ лишь подтвердил решение нижестоящего суда, передает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее следствие подозревало двух сотрудниц ТФБ из Высокой Горы и начальника допофиса банка Рамиля Нугуманова в краже из банка 8 млн рублей.