ВС РТ утвердил приговор бывшему бухгалтеру «Татфондбанка» из-за хищения 8 млн рублей
Верховный суд РТ утвердил приговор бывшему бухгалтеру-кассиру рухнувшего «Татфондбанка» Ольге Анастасьевой.
По данным следствия, женщина систематически похищала день у банка. Выяснилось это после введения временной администрации. Она признала вину и Высокогорский райсуд отправил на 2 года общего режима из-за хищения в особо крупном размере 8 млн рублей.
Анастасьева выразила несогласие с приговором и подала апелляцию. Однако ВС РТ лишь подтвердил решение нижестоящего суда, передает «Коммерсантъ».
Напомним, ранее следствие подозревало двух сотрудниц ТФБ из Высокой Горы и начальника допофиса банка Рамиля Нугуманова в краже из банка 8 млн рублей.ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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