Видео: Володин про пенсии, автохам из Стерлитамака и татары с мэром Монреаля

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Уничтожение долларов в Турции

Патриотически настроенные жители Турции объявили флешмоб в поддержку национальной валюты. В YouTube появляются видеозаписи, на которых граждане всячески измываются над долларовыми купюрами — таким образом они выражают протест против резкого падения курса национальной валюты и выражают поддержку президенту Эрдогану.

«Не доживут они»

На этой неделе жители Заводского района Саратова встретились с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и высказались против увеличения пенсионного возраста. Одна из участниц встречи заявила, что многие россияне не доживут до пенсии из-за реформы. Реакция Володина моментально разошлась в СМИ и социальных сетях: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они».

Заботливый экс-глава МИД Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать свое нелестное высказывание о мусульманках, носящих бурку. Вместо этого он заботливо угостил чаем журналистов, окруживших его дом в надежде получить комментарий. Напомним, политик назвал женщин в бурках «похожими на почтовые ящики».

«Вам лет 15! Почему вы управляете автобусом в таком возрасте?»

Жительница Ростова возмутилась слишком молодым видом водителя автобуса. Также она обвинила его в том, что он не умеет водить и грубит другим пассажирам. Несмотря на действительно юный вид, оказалось, что водителю 23 года. При этом транспортная компания, на которую работает молодой человек, сообщила, что парня накажут за грубый разговор с пассажиркой.

Страус против сотрудника зоопарка

На этой неделе по сети разошлось видео нападения страуса на сотрудника пензенского зоопарка. Мужчина оказался совершенно беззащитным перед разбушевавшейся птицей, однако ему все-таки удалось самостоятельно встать на ноги и поспешить на выход. Обошлось без госпитализации.

Президент Туркменистана снова покорил интернет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в боевых учениях, приуроченных к празднованию Дня пограничника. По этому случаю был снят крайне странный ролик, который на первый взгляд напоминает не официальную хронику, а чью-то неудачную шутку.

В Башкирии водитель избил пенсионера из-за замечания в свой адрес

В башкирском Стерлитамаке мужчина на глазах нескольких человек избил пенсионера из-за замечания о манере вождения. После драки (если это слово вообще применимо в данном случае) хулиган скрылся. Но вызвал федеральный резонанс.

Мэр Монреаля и татарские танцы

Канадские татары и башкиры приняли участие в восьмом фестивале Dеfilе Nuestroamericana, посвященном празднику костюмов, обрядов, песен и танцев этнических общин Канады. Во время мероприятия мэр Монреаля Валери Плант на пару минут присоединилась к группе центра «Мирас» и немного поучилась движениям татарской плясовой.

Вертолет под мостом

В Петербурге во время вечеринки на Финском заливе частный вертолет без разрешения пролетел под мостом и попал на видео. В Росавиации и транспортной прокуратуре уже начали проверку.

Странные танцы из Башкирии

В сети набирают популярность необычные видео с танцами из Башкирии — их записывает 17-летний житель деревни Идельбаково Зианчуринского района. Ролики набирают в Интернете по 40 тыс. просмотров. Молодой человек рассказал журналистам, что он начал записывать свои танцы в прошлом году. Кстати, в этом ему помогает его старшая сестра.