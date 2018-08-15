«В судах все полетит»: Татарстан решил усложнить оспаривание кадастровых споров

Для этого он предлагает изменить федеральное законодательство и приглашать всех в Росреестр

Власти Татарстана хотят усложнить процедуру оспаривания кадастровой цены недвижимости. Как выяснило «Реальное время», они разработали проект федерального закона, который частично ограничит для граждан и бизнеса возможность изменить результаты кадастровой оценки через суд. Сначала чиновники предлагают попытать счастье в комиссиях Росреестра. Цель республики понятна — собирать больше налогов, но сам по себе законопроект противоречит духу закона, говорят эксперты.

Нет суда без Росреестра

Как стало известно «Реальному времени», Татарстан задумался об изменении правил кадастровой оценки недвижимости. Он хочет внести в Госдуму законопроект, который содержит поправки к двум действующим федеральным законам: «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и «О государственной кадастровой оценке».

Разработчиком законопроекта было Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Суть его предложения очень проста. Сейчас у организаций и физических лиц есть право оспорить результаты кадастровой оценки недвижимости, если это затрагивает их интересы. Сделать это можно двумя способами: обратившись либо в комиссию Росреестра, либо напрямую в суд. Минземимущество же добивается того, чтобы судебный спор стал вторым этапом — прежде чем идти в суд, граждане и юрлица обязательно должны пройти через Росреестр, следует из законопроекта.

Свою идею татарстанские чиновники объясняют заботой о самих заявителях, которым обращение в суд обходится дороже. «Анализ действующей практики показывает, что в большинстве случаев заявители-физические лица игнорируют возможность разрешения спора в комиссии и подают соответствующие заявления в суд. В свою очередь, рассмотрение споров в суде, а не комиссии, оказывается более затратным как для заявителей, так и для ответчиков — органов исполнительной власти», — ответили «Реальному времени» в Минземимуществе.

Там говорят, что в случае обращения в комиссию заявители несут расходы лишь на нотариальное заверение документов на недвижимость и на составление отчета об оценке (если заявитель просит приравнять кадастровую стоимость к рыночной). В суде же, помимо этого, приходится платить госпошлину, нести расходы на составление иска, представление интересов и, при необходимости, — на проведение экспертизы. К тому же комиссии рассматривают заявления в течение одного месяца с момента обращения, а суды — минимум в два раза дольше.

Минземимущество добивается того, чтобы судебный спор стал вторым этапом — прежде чем идти в суд, граждане и юрлица обязательно должны пройти через Росреестр, следует из законопроекта. Фото mzio.tatarstan.ru



Впрочем, юристы и эксперты по недвижимости говорят о других мотивах. Видимо, республика хочет усложнить процедуру оспаривания результатов кадастровой оценки, говорит Юрий Костко, ведущий специалист санкт-петербургского центра правовой помощи «Юрист Долина». По его словам, обращение в комиссии Росреестра чаще всего не приносит никаких результатов — до пересмотра кадастровой стоимости дело не доходит. «Что касается судебных органов, особенно арбитражных судов, они действительно подходят к вопросу скрупулезно, и зачастую тому, кто обратился в суд, удается добиться результата», — объясняет он.

После того как налоги на жилье стали рассчитываться по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, суды оказались завалены делами об оспаривании. Возможно, рассуждает Костко, чиновники возлагают какие-то надежды на комиссии и благодаря изменению правил хотят снять с судов лишнюю нагрузку.

Татарстан просто пытается навязать всем еще одну обязательную процедуру, говорит исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова: «Что у нас происходит в Росреестре? Там происходит согласительная комиссия. Мы садимся и, как на рынке, разговариваем: помидоры стоят пять рублей, я куплю их за три».

Суд — это совсем другая история, продолжает Бодрова. Собственник может пожаловаться, что его недвижимости присвоили необоснованную цену, и попросить ее пересмотреть. Если возникнет вопрос, на каком основании, можно предъявить лицензированный отчет, выполненный другим оценщиком.

Статистика рассмотрения дел в судах совершенно иная. Из 3 с лишним тысяч исков, рассмотренных в I полугодии, отказано в удовлетворении требований было только по 345 (11,2%), остальные 88,8% исков были удовлетворены. Фото Ирины Плотниковой

Не по духу

По данным Росреестра, за январь—июнь 2018 года в комиссии при ведомстве поступило 17,93 тыс. заявлений о пересмотре результатов кадастровой стоимости по 32,77 тыс. объектов недвижимости. К рассмотрению комиссии приняли 14,97 тыс. заявлений (83,5%) по 24,79 тыс. объектов. Отклонено было 2,78 тыс. заявлений, еще 117 отозвали сами заявители. По 63 обращениям решение пока не принято.

В результате решение о пересмотре кадастровой стоимости было принято в отношении 902 объектов недвижимости, решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной — по 11,12 тыс. объектов. Отказы в пересмотре стоимости были вынесены по 8,23 тыс. объектов.

Статистика рассмотрения дел в судах совершенно иная. Из 3 с лишним тысяч исков, рассмотренных в I полугодии, отказано в удовлетворении требований было только по 345 (11,2%), остальные 88,8% исков были удовлетворены.

Кадастровая стоимость используется при расчете местных налогов — земельного, а также налога на имущество физических лиц. Цель Татарстана как субъекта федерации понятна — увеличить налоговую базу, говорит Елена Бодрова. Республика понимает, что в судах «все полетит», и желает придать торгу в комиссиях некую легитимность. Но с точки зрения духа закона препятствовать гражданам и бизнесу обращаться в суды неправильно, считает она: «Вы как собственник недвижимости должны обладать возможностью защиты своих прав. Представьте: вас бросила жена. Вы, конечно, имеете право с ней помириться где-нибудь на женском комитете. Но и она должна иметь право на развод».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ограничивает ежегодный рост налога на имущество физлиц — он сможет увеличиваться не более чем на 10% в год. Фото nalog.ru

Отметим, что недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ограничивает ежегодный рост налога на имущество физлиц — он сможет увеличиваться не более чем на 10% в год. Поводом принять этот законопроект были жалобы на несправедливую кадастровую оценку и реакция президента Владимира Путина. В мартовском послании Федеральному собранию он поручил сделать налог «посильным для граждан». «В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Ну мы так не договаривались. И люди этого от нас никак не ожидали», — жаловался Путин.