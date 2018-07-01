Видео недели: эмоции Марадоны, падение крана и нападение страуса в Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Перепуганный страус бросился на зрителей в казанском цирке

На уходящей неделе по сети разошелся видеоролик, снятый в Казани во время циркового представления. На видео страус бросился с арены в зрительный зал. К счастью, обошлось без серьезных травм (как у птицы, так и у зрителей). После того, как разволновавшегося страуса увели за кулисы, представление продолжилось. Этот ролик стал поводом для серьезной дискуссии на тему гуманности использования животных и птиц в цирковых представлениях, а также содержания их в зоопарках на потеху зрителям.

«Пенсионеры получат по заслугам за предательство СССР»

После объявления о повышении пенсионного возраста в России, журналисты продолжают собирать мнения экспертов и политиков о грядущей реформе. На сей раз работники прессы решили пообщаться на злободневную тему с депутатом Госдумы Евгением Федоровым. Его фраза «Пенсионеры получат по заслугам за предательство СССР» вызвала мощнейшую реакцию пользователей сети.

Эмоциональный Марадона

В среду легендарный футболист Диего Марадона посетил матч между Аргентиной и Нигерией и моментально стал мемом. Он болел за свою команду крайне эмоционально: показывал средние пальцы, прыгал от радости, а иногда просто засыпал. К сожалению, после игры состояние Марадоны ухудшилось и ему была оказана медицинская помощь.

Падение строительного крана

Во вторник во второй половине дня в Казани резко ухудшилась погода: поднялся ураганный ветер, пошел град и сильный дождь. Одним из последствий разбушевавшейся стихии стало падение строительного крана на дом в ЖК «21 век».

Как жительница Казани с иностранцем знакомилась

Очевидец снял в общественном транспорте знакомство суровой жительницы Казани и иностранного болельщика. Утверждается, что после получения отказа девушка стала хватать мужчину за руки и грубить ему. Никто из пассажиров не рискнул влезать в спор и не заступился за иностранного туриста.

Чиновники во вселенной «Звездных войн»



Чиновники из городской администрации Новокузнецка решили снять видеоклип, приуроченный ко Дню города, и он оказался крайне странным. В ролике они сражаются с ситхами из «Звездных войн» и делают совместные фото с Чубаккой.

Видео в своем Instagram выложил замглавы Новокузнецка Николай Маслов (на момент написания материала запись уже была удалена), подписав его следующим образом: «Межгалактическая команда звездного корабля идёт своим путём в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути… Капитан твердой рукой ведет корабль курсом на 400».

Креатив от башкирских родителей



Также решили скреативить родители выпускников школы в селе Алкино-2 Чишминского района Башкортостана. В качестве подарка своим детям они записали клип на песню про ЕГЭ.

Пожар в Уфе



В минувшее воскресенье в Уфе произошел сильный пожар в историческом заброшенном здании — Доходном доме Видинеева. Огненный столб был виден за несколько километров от места пожара на ул. Карла Маркса.

В Питере — бить!

Массовая драка рабочих вспыхнула на строительной площадке на севере Петербурга. В ход пошли палки и камни, несколько пострадавших попали в больницу с серьезными травмами. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании-застройщика, конфликт произошел на бытовой почве между несколькими рабочими подрядных организаций.

100 тысяч Элвина Грея

Ролик выступления популярного исполнителя Элвина Грея на Сабантуе в Набережных Челнах, буквально за день собрал почти 100 тысяч просмотров. Видео представляет из себя нарезку: выход Грея из автомобиля, встреча с фанатами и моменты выступления певца на сцене.