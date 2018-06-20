Минниханов: «Стратегия-2030 подразумевает, что точкой роста экономики будет нефтепереработка и нефтехимия»

В 2017 году общая выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 162 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

За 5 лет выручка «Нижнекамскнефтехима» от реализации продукции увеличилась на 40 млрд рублей. Такие цифры озвучил генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин на годовом общем собрании акционеров. По итогам 2017 года выручка от реализации продукции составила 162,1 млрд рублей, чистая прибыль предприятия — 23,7 млрд рублей. В этом году решено вновь не выплачивать дивиденды, что связано с реализацией проекта по олефиновому комплексу. В каком году начнется выплата средств и как на НКНХ открывали новую установку по выпуску изобутилена — в материале «Реального времени».



Запуск установки по производству изобутилена

Одна из целей НКНХ — увеличить объемы производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн. Для этого на заводе изопрена-мономера работают над тремя инвестиционными проектами. Первый был реализован в сентябре 2017 года, когда на заводе запустили установку по производству формальдегида с годовой мощностью 100 тыс. тонн. Сегодня настала очередь второго проекта — ввода в эксплуатацию установки по производству изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год.

— Есть добрая традиция — перед каждым годовым собранием акционеров открывать производство. «Нижнекамскнефтехим» — это крупнейший, современный комбинат мирового уровня. Мы только что посмотрели уровень, качество строительных работ. Они очень высокие, и это говорит о большом перфекционизме коллектива. Хотел бы поблагодарить акционеров, которые приняли это решение, группу компаний «ТАИФ», исполнительную дирекцию, монтажников, строителей, технологов, которые принимали участие в реализации проекта, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Изобутилен служит сырьем для выпуска изопрена — основного компонента при производстве синтетических изопреновых и бутиловых каучуков, а также используется для получения алюмоорганических соединений. Чтобы успешно завершить программу по увеличению выпуска изопренового каучука, сейчас на заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» модернизируют изопреновую установку, что станет третьим инвестиционным проектом.

На НКНХ планируют увеличить объемы производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн.

— Готовность проекта по изопрену составляет 92%, практически 95%. Через месяц мы там начинаем пусковые операции, — рассказал генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время обхода производственной площадки.

С президентом Татарстана новую установку осмотрели генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов и член совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин, после осмотра они нажали на символическую кнопку пуска, тем самым дав официальный старт работе установки.

Запуск установки по производству изобутилена стал вторым инвестиционным проектом на заводе изопрена-мономера. Фото: president.tatarstan.ru



За 5 лет выручка компании от реализации продукции увеличилась на 40 млрд рублей

«Ежегодный ввод новых объектов — одна из причин почему у компании стабильно растет выручка и чистая прибыль», — объяснил журналистам генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин после годового общего собрания акционеров «Нижнекамскнефтехима». За 5 лет выручка компании от реализации продукции увеличилась на 40 млрд рублей и по итогам 2017 года достигла 162,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 13,6 млрд рублей, прочие доходы в 2017 году приблизились к отметке 24,1 млрд рублей, прочие расходы — 8,8 млрд рублей.

Налог на прибыль был начислен на сумму 6,5 млрд рублей, чистая прибыль общества составила 23,7 млрд рублей, чистые активы — 132,4 млрд рублей.

— В 2017 году мы достигли 162 млрд рублей выручки, на 2018 год мы ожидаем несколько выше — порядка 180 млрд рублей по ГК «Нижнекамскнефтехим». По чистой прибыли мы наблюдаем рост, помогает тенденция рынка, вновь вводимые нами объекты и новые продукты. В планах на 2018 год достичь 28 млрд рублей по группе компаний НКНХ, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

За 5 лет выручка компании от реализации продукции увеличилась на 40 млрд рублей и по итогам 2017 года достигла 162,1 млрд рублей.

Из чистой прибыли компании размером 23,7 млрд рублей, 10 млрд рублей выделят на финансирование стратегической программы в 2018 году, оставшиеся 13,7 млрд решено оставить нераспределенными и не выплачивать дивиденды по акциям за 2017 год. Напомним, по итогам 2016 года дивиденды также не выплачивались, что было связано с реализацией проекта по олефиновому комплексу. «Когда начнется выплата дивидендов», — спросили журналисты у Альберта Шигабудтинова после собрания акционеров.

— Думаю, что выплата дивидендов начнется со следующего года и, думаю, будет регулярной. Сегодня создан крепкий фундамент, который, по результатам 2018 года, уже позволит выплатить дивиденды, — объяснил генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

702 тыс. тонн синтетических каучуков и почти 700 тыс. тонн пластиков

В 2017 году НКНХ было реализовано 702 тыс. тонн синтетических каучуков — это на 6% больше по сравнению с 2016 годом. На каучуки по традиции пришлась максимальная доля в выручке компании, которая в прошлом году составила 44%. Что касается географии продаж, то 85% от реализованного каучука пришлось на экспорт. Основные покупатели нижнекамского каучука — мировые шинные компании. В прошлом году НКНХ смог еще больше укрепить позиции на глобальном рынке каучуков и подписал новые долгосрочные контракты: в июне был подписан контракт на поставку синтетических каучуков компании Michelin, а в декабре — компании Pirelli.

Предприятие достигло максимальных объемов выработки каучуков. Так, была выпущена миллионная тонна галобутилового каучука. До 220 тыс тонн в год была увеличена выработка на производстве бутиловых каучуков. Компания начала осваивать производство новых марок функционализированного бутадиен — стирольного каучука для производства шин премиального сегмента и неодимового бутадиенового для выпуска энергоэффективных шин. Это объясняется тем, что рынки потребления этих каучуков в шинной отрасли растут быстрее других.

В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» сохранил за собой ключевые позиции на российском рынке пластиков. Было произведено почти 700 тыс. тонн пластиков, 85% из которых было реализовано в России.

— Мы занимаем ниши, в которых раньше «Нижнекамскнефтехим» не участвовал. Наши последние наработки — это новая линейка линейного полиэтилена низкой плотности, которая в России не производилась. У нас появились новые марки кабельных полиэтиленов. Но при повышении качества продукта, наша сопутствующая задача — не допустить увеличения их себестоимости. Соответственно, нужно всегда быть в рынке, быть всегда в тонусе, чтобы иметь серьезное конкурентное преимущество перед импортными материалами, — рассказал председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов.

По словам Руслана Шигабутдинова, решение вопросов логистики, хранения сырья для потребителей может стать конкурентным преимуществом НКНХ.



В прошлом году НКНХ активно работал с производителями по прямым договорам, взяв на себя вопросы логистики. По словам Руслана Шигабутдинова, предприятие будет развиваться в этом направлении.

— Основная масса наших потребителей — это средний и большой бизнес, но есть небольшой процент малого бизнеса, для которого вопрос логистики, хранения сырья является первостепенным и дорогим. Мы можем им помочь в этом вопросе и считаем, что это может стать нашим конкурентным преимуществом, — продолжил председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима».

Финансирование олефинового комплекса разделили на 40 этапов

Главным событием 2017 года стало подписание соглашения «Нижнекамскнефтехима» с немецкой Linde на строительство нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год. Сделку заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года. За это время был выполнен ранний этап работ: это разработка и предоставление проектной документации, подготовка документов по оценке воздействия на окружающую и социальную среду, информационный пакет для предварительного инвестиционного меморандума и презентации проекта в Нижнекамске и местных сельских поселениях. Этим летом решился вопрос финансирования нового проекта — на ПМЭФ-2018 «Нижнекамскнефтехим» подписал долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG. Пять немецких банков — Deutsche Bank, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG выделят 807 млн евро до 2032 года на строительство комплекса.

— Финансирование разделено на 40 этапов – средства будут поступать ежемесячно. Длительность проекта составляет 72 месяца, но кредит оформлен на 40 месяцев, поскольку 15% от стоимости проекта «Нижнекамскнефтехим» вложит из собственных средств, — объяснил генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— У нас очень серьезная работа — это этилен 600. Вот сегодня 613 тыс. тонн этилена произведено, это рекордная цифра и комплекс такого же объема, 600 тыс. тонн, мы должны в ближайшее время построить. Для этого все условия есть: финансовая схема утверждена, идет работа по проектированию, подбору поставщиков оборудования, и я уверен, что «Нижнекамскнефтехим» свои лидерские качества не только сохранит, но и преумножит. Стратегия-2030 подразумевает, что мы будет развиваться и точкой роста экономики республики будет нефтепереработка и нефтехимия. И конечно же, огромный элемент в этом развитии — это «Нижнекамскнефтехим». Это не только пиролиз, этиленовый комплекс, но и дальнейшая переработка производных. Этилен-600 — это только первый этап, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Владимиру Бусыгину президент Татарстана вручил орден «Дуслык» за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала.



По итогам годового общего собрания акционеров изменился состав совета директоров. Новым лицом в нем стал заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. Он занял место Владимира Бусыгина. Напомним, в сентябре 2017 года Владимир Бусыгин сложил с себя полномочия председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» и покинул должность заместителя генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» в связи с выходом на заслуженный отдых. Сегодня Владимиру Бусыгину президент Татарстана вручил орден «Дуслык» за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала.