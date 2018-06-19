ТАИФ-НК принял участие в Сабантуе в Нижнекамске

Фото: Артем Рябов

Компания ТАИФ-НК приняла участие в одном из самых масштабных и значимых национальных праздников Сабантуй-2018. Одно из ведущих нефтехимических предприятий Татарстана, организует свою тематическую площадку на территории культурно-развлекательного комплекса «Ильинка» на протяжении многих лет. Год за годом, ТАИФ-НК не перестает удивлять гостей праздника своим новаторским подходом к формам творчества нашего многонационального народа.

В Нижнекамске ярко и масштабно отметили национальный праздник Сабантуй-2018. Участие компании ТАИФ-НК в организации массового праздника всегда отличает высокий профессионализм и искреннее желание порадовать жителей и гостей города. Как считает генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов, Сабантуй как истинно массовый праздник дает каждому человеку, какой бы он национальности, вероисповедания и возраста ни был, возможность сплотиться всем вместе, повеселиться, поучаствовать в играх-состязаниях или побыть обычным зрителем.

«Сабантуй» в переводе на русский означает «праздник плуга» — самый известный ежегодный народный татарский праздник в честь окончания весенних полевых работ. Он имеет более чем тысячелетнюю историю, поскольку еще в 921 году его описывал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан — посол из Багдада, прибывший в Булгары. Кроме того, подтверждением существования этого праздника в те времена служит надгробный камень на одном из старинных кладбищ. Его обнаружили в Алькеевском районе местные ученые. Надпись на камне гласит: «усопшая почила в 1120 году в день Сабантуя». В старину празднование Сабантуя было большим событием, и к нему долго готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки — ткали, шили, вышивали. Весной, перед началом праздника, собирали по деревне подарки для будущих победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце.

Старые традиции празднования постепенно дополняются современными, тем не менее основной порядок его проведения все же сохраняется. Главным и самым зрелищным действием праздника плуга по праву считается театрализованный пролог. В этом году в нем было задействовано более трех тысяч артистов. Хорошей традицией стала церемония награждения передовиков производства и победителей различных отраслевых соревнований. Герои праздника плуга — трактористы, комбайнеры, механизаторы, животноводы и другие работники сельского хозяйства. Им вручили государственные награды, присвоили почетные звания. Гости праздника смогли ознакомиться с традиционной выставкой сельскохозяйственной техники разных поколений и деревенским бытом. Национальный колорит подчеркнули выставка домашних животных, игровой комплекс и площадки национальных культурных сообществ.

Центральным элементом Сабантуя по праву можно считать выявление самого сильного человека праздника по татарской национальный борьбе «Корэш». Победитель получает в награду барана, которого должен поднять на плечо и сделать с ним круг почета по площади Сабантуя Майдану.

На площадке компании ТАИФ-НК почетных гостей встретил генеральный директор компании Рушан Шамгунов.

Первый заместитель руководителя аппарата президента РТ Марат Муратов, глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин, глава города Щелково Московской области Рушан Махмутов, начальник отдела этноконфессиональных отношений Минкульта Чувашии Кирилл Павлов, а также представители крупной делегации Турецкой Республики смогли не только посмотреть, но и собственными руками изготовить памятный сувенир из олова с логотипом ОАО «ТАИФ-НК». Такую возможность всем присутствующим предоставили мастера–литейщики.

Одной из главных тем Сабантуя-2018 у предприятия ТАИФ-НК стал чемпионат мира по футболу. Прямо у входа гостей площадки встречали золотые «живые фигуры» футболистов, которые вызывали восторг как у взрослых, так и у юных участников масштабного торжества.

Не менее популярными у горожан были семейные фотосессии в креативной фотобудке. В течение всего дня для гостей праздника был организован концерт. Горожане смогли послушать татарские песни в исполнении заслуженного артиста РТ ИлСафа и певицы Гульнары Габидуллиной. Молодежь же подпевала известные хиты российской и зарубежной эстрады кавер-группе «Сафари».

В этом году праздник плуга по традиции примет федеральный и всероссийские масштабы. 6 и 7 июля 2018 года федеральный Сабантуй с участием президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова пройдет в Чебоксарах, всероссийский — 14 июля — в Курганской области. Сегодня национальный праздник также активно отмечают по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и Москве, поскольку праздник «Сабантуй» — это национальное достояние татарстанцев, имеющее тысячелетнюю историю. Глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов считает, что отношения между регионами, которые успешно развиваются благодаря татарскому землячеству и празднованию масштабных национальных праздников, позволяют не только объединять наш многонациональный народ, но и реализовать целый ряд совместных проектов, выводя партнерство в разных сферах «на принципиально новый уровень». В 2018 году национальный праздник Сабантуй отметят в 58 российских регионах и 30 зарубежных странах.

Сабантуй с удовольствием празднуют все жители республики, что является одним из ярких проявлений преемственности традиций и уважительного отношения к каждой культуре. Из года в год Сабантуй обогащается новым содержанием, но главное всегда неизменно — это праздник труда и дружбы народов.