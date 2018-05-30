ВККС РФ рассмотрит жалобу лишенной полномочий судьи из Казани

Фото: Реальное время/Дмитрий Щипанов

Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит жалобу экс-судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой, которую Квалифколлегия судей Татарстана не отдала под следствие, но лишила полномочий.



Бывшая служительница Фемиды оспаривает решение ККС РТ от 28 марта 2018 года о привлечении ее к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. Напомним, вопрос о таком наказании был поднят по представлению председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова, усмотревшего в материалах Следкома дисциплинарный поступок судьи.

Ранее татарстанская коллегия судей защитила тогда еще судью Фирсову и ее коллегу Галину Андреянову от уголовного преследования, однако в мае дала согласие главе СКР Александру Бастрыкину на привлечение к уголовной ответственности казанской мировой судьи Эльмиры Зиганшиной — по признакам коррупционных преступлений.