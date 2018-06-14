Заперли в речпорту: в Казани владельцев яхт и «пароходов» оставили без топлива

Более 400 судовладельцев лишились последней заправочной станции в черте города

Фото: Максим Платонов

Три базы маломерных судов на полуострове Локомотив в Казани лишились плавучей заправочной станции ПЗС «АЗС №446». К слову, она была последней в черте города. Где и как заправляться теперь, непонятно. Большинство владельцев яхт и катеров, чтобы заправить суда, проносят топливо с берега, хотя это запрещено. «Реальное время» разбиралось, почему на Локомотиве закрыли заправку.

«Огромное количество судов осталось без топлива»

Сезон для любителей прокатиться на катере по Волге оказался под угрозой закрытия. Последняя заправка — АЗС №446 — в черте города, на базе «Локомотива», закрылась. Где и как теперь заправляться — неясно.

— Была единственная станция заправки, и ту убрали. Владельцы судов говорили, что собираются писать коллективное письмо по поводу закрытия, а пока бегают с бачками топлива по берегу, так и заправляются, хотя это запрещено. Штраф для физлиц — до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей. Но большинство все равно везут топливо с собой по суше и потом заправляются, — посетовал владелец катера Владимир Обанин.

По словам мужчины, единственная заправка была от «Татнефти» и все яхтсмены ею пользовались, пока не закрыли. Владимир добавил, что обращался в управление МЧС по РТ, полагая, что вопрос в их ведении. Но в ведомстве об этой ситуации даже не знают, начальник отдела по работе со СМИ Андрей Родыгин пояснил, что министерство этими вопросами не занимается. Так же, как и Госинспекция маломерных судов: «Мы отвечаем за безопасность на воде, связанную с маломерными судами. А заправки — это не наш вопрос. Мы можем базу не допустить к работе, но не заправочную станцию. Сама база «Локомотив» допущена», — пояснил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС России по РТ Борис Селезнев.

Сезон для любителей прокатиться на катере по Волге оказался под угрозой закрытия. Фото Максима Платонова



Заправка почти на пирсе

— Здесь все заправлялись с начала сезона и до конца октября. Теперь не знаем, где заправляться. Была заправка в районе улицы Магистральной, но ее еще раньше закрыли — что, почему, ничего не говорят. На «Локомотиве» огромное количество транспорта, больше 400 судов — моторные лодки, катера, которые остались без топлива. Приезжали туда все, вплоть до скутеров, — сетует Обанин.

Мужчина не исключает, что именно из-за наземных транспортных средств и закрыли заправку. На станции было все необходимое для заправки не только судов. Помимо дизеля можно было приобрести и бензин: АИ-92 или АИ-95. Сотрудник Казанского водно-моторного клуба «Локомотив» подтвердил, что заправки сейчас на территории полуострова нет и ее появления не предвидится. «Больше ничего не говорят, мы люди простые», — вздохнул работник клуба.

— Все против народа! Там же все было нормально сделано! Пока ничего не слышно, будет ли заправка и когда. На Волге в Татарстане вообще нет заправок. А запрещать эту — необдуманное решение, — уверен председатель центра парусного спорта и водного туризма Олег Тюрин.

«Запрещать эту заправку — необдуманное решение», — уверен Олег Тюрин. Фото facebook.ru

Администратор водной базы «Тимерхан» Татьяна Ягодкина рассказала, что место для заправки у них действительно арендовала «Татнефть».



— Да, они арендовали у нас место, их теперь закрыли. Знаю, что они судились не один год, просили об отсрочке, но с кем именно, не могу сказать. Допустимое расстояние для заправки маломерных судов — 200 метров, они же были слишком близко, почти на пирсе (отсюда и возможность заправки скутеров, — прим. ред.). Технически это никак не сделаешь, не исправишь, само по себе такое место. Мы же расторгли договор с «Татнефтью», — пояснила Татьяна Ягодкина.

Собственный источник в «Татнефти» озвучил свою версию случившегося: «Это неоднозначная ситуация. Это целый бизнес, но тут возникли вопросы по экологии, да и само направление несло убытки, работа же в основном только на три-четыре месяца, только летний период. Импортозамещающих технологий нет, а они там непростые, терпеть убытки надоело. Этого бизнеса у нас нет, мы его продали вообще», — рассказал собеседник издания.

Допускать заправку или нет — не наш вопрос

Оказалось, проблема действительно в нарушении экологических норм. В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ подтвердили, что еще в прошлом году заправочная станция работала, ведомство заправляло там и свои плавсредства. Но Федеральная служба по надзору в сфере транспорта подала иск, лишив «Татнефть» на этот вид деятельности на базе АЗС №446.



— Лицензия аннулирована в связи с грубыми нарушениями, выявленными в рамках проверки, а именно несоблюдением расстояний от АЗС до ближайшего расположения плавсредств, установленных пожарными требованиями, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Оказалось, проблема в нарушении экологических норм. Фото azs.tatneft.ru



При этом обнадежили, что сейчас руководство АЗС уже рассматривает вопрос, чтобы перенести заправочную станцию в район поселка Победилово Приволжского района Казани. На момент подготовки материала оперативные комментарии от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и от «Татнефти» не поступили.