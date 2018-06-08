«Солнце», «Русь», YES! и «Люди воды» на «Иваныче»: в Казани стартовала «Музейная регата — 2018»

14:16, 08.06.2018 30 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в акватории Волги, у казанского пляжа «Локомотив», стартовали Межрегиональные соревнования по парусному спорту среди крейсерских яхт «Музейная регата — 2018».

Участники соревнований — спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    Хочу такой же катерок)
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