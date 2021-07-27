Около 200 тонн и 40 дней пути: для ПГУ-250 «Казаньоргсинтеза» прибыла газовая турбина

12:52, 27.07.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 40
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Специальной баржей по Волге в Казань доставили турбину и генератор для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез». Оборудование было изготовлено генеральным подрядчиком строительства станции компанией «Сименс Энергетика» в городах Германии Эрфурт и Берлин. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна. Общий тоннаж доставленного основного оборудования превышает 1700 тонн.


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