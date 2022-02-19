«Казаньоргсинтез» на коллегии Минпромторга представил свои наработки в области профподготовки специалистов

Коллегия Министерства промышлености и торговли РТ по итогам 2021 года состоялась с участием президента Татарстана Рустама Минниханова на площадке ОЭЗ «Алабуга». Одной из ключевых тем обсуждения стала профессиональная подготовка кадров для промышленности республики. ПАО «Казаньоргсинтез» представило участникам совещания свои наработки по обучению и привлечению специалистов.
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