«Казаньоргсинтез» на коллегии Минпромторга представил свои наработки в области профподготовки специалистов

10:10, 19.02.2022 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 24
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  • Азат Самигуллин
  • Максим Платонов
  • president.tatarstan.ru
  • Максим Платонов
  • Азат Самигуллин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Азат Самигуллин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • president.tatarstan.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • president.tatarstan.ru
  • president.tatarstan.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • president.tatarstan.ru
  • president.tatarstan.ru

Коллегия Министерства промышлености и торговли РТ по итогам 2021 года состоялась с участием президента Татарстана Рустама Минниханова на площадке ОЭЗ «Алабуга». Одной из ключевых тем обсуждения стала профессиональная подготовка кадров для промышленности республики. ПАО «Казаньоргсинтез» представило участникам совещания свои наработки по обучению и привлечению специалистов.


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