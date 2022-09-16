«Казаньоргсинтез» продемонстрировал высокую готовность к ликвидации розлива нефтепродуктов

К участию в комплексном объектовом учении по локализации и ликвидации аварийной ситуации было привлечено более 100 человек и свыше десятка единиц спецтехники

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вой сирен, пожарные и газоспасатели в полном боевом облачении, множество спецтехники и серьезные люди с блокнотами. На территории завода Бисфенол А — одного из производств казанского предприятия СИБУРа — «Казаньоргсинтез» в минувший четверг боролись с розливом нефтепродуктов. Правда, все это происходило не совсем по-настоящему. За ходом учений наблюдал и журналист «Реального времени». Как это было — в нашем репортаже.

План на ближайшие 5 лет

— Каждое предприятие, которое работает с нефтепродуктами и осуществляет их хранение, по законодательству обязано разрабатывать план по локализации и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов. На «Казаньоргсинтезе» такой план, который предстоит принять на ближайшие 5 лет, разработан. Комплексные учения — последний этап введения этого плана в действие. На практике, в условиях, максимально приближенных к реальным, проверяется правильность расчетов, прописанных в документе: достаточно ли своих и привлекаемых сил для ликвидации ЧС? Проверка проходит комиссионно: старшее ведомство в этом случае — МЧС России, также в комиссию входят представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, представитель исполкома Казани и представитель Минэкологии РТ, — пояснил происходящее журналистам эксперт по пожарной безопасности, гражданской обороне и ЧС «Казаньоргсинтеза» Василий Мельников.

Василий Мельников: «Комплексные учения — последний этап введения 5-летнего плана действия в аварийных ситуациях в действие». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Первый этап — смотр техники и расчетов. На примыкающей к товарно-сырьевой базе завода Бисфенол А площадке образовался своего рода парад. Причем приличного масштаба. Более десятка спецавтомобилей: пожарная техника, газозащита, реанимобиль, погрузчик, самосвалы… Перед ними в три шеренги застыли бойцы пожарных расчетов, нештатного аварийно-спасательного формирования, сотрудники газоспасательной службы, лабораторий и охраны завода.

В сопровождении членов комиссии представитель ГО МЧС РФ по РТ обошел построение участников учений. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Денис Александров, начальник отдела защиты от чрезвычайных ситуаций ГО МЧС РФ по Республике Татарстан, в сопровождении членов комиссии не просто обошел построение. Вопросов у него было много. Правда, без ответа не остался ни один. И руководство, и участники учений были готовы рассказать и о порядке действий, и о взаимодействии служб. Не только ответить на вопрос, но и продемонстрировать умение пользоваться СИЗ. Впрочем, удивляться тут нечему: взаимодействие заводских служб и спецподразделений отработано годами. Учения, подобные сегодняшнему — комплексному, проходят не реже чем раз в три года, ежемесячно — в чуть меньших масштабах.

Рискуя жизнью

Следующий этап — активная фаза учений. Легенда: полное разрушение многотонного резервуара для хранения отработанного дизельного топлива. Согласно прописанному сценарию, как раз неподалеку находился с обходом сотрудник дежурной смены. Заметив непорядок, человек надевает противогаз, бросается к терминалу оперативной диспетчерской связи, сообщает об аварии и падает на месте.

Первую фазу учений члены комиссии наблюдали на мониторах в операторной. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За происходящим, равно как и за последовательностью действий дежурной смены, внимательно наблюдают члены комиссии. Операторная (к слову, здание бункерного типа, способное успешно противостоять хоть разгулу стихии, хоть ЧС техногенного характера), мгновенно превратилась в подобие растревоженного пчелиного улья. Над предприятием из громкоговорителей разнеслось предупреждение об аварии и распоряжение персоналу близлежащих производств немедленно покинуть опасную зону. Сообщение, подкрепленное воем сирены, как круги по воде запустило реакцию по всему заводу: охрана перекрыла примыкающие перекрестки, люди и техника — только на выход, на вход — спецслужбы.

Охрана предприятия за считанные минуты перекрыла периметр опасной зоны. Фото: Максим Платонов

Пока старший смены сообщал о ЧС по инстанции, прибыли бойцы нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Секунды на получение вводной. Минута — на облачение в спецкостюмы с замкнутой системой дыхания. Через три они — уже рядом с условно пострадавшим. Оценка ситуации. Первая помощь на месте. Человек перемещают и закрепляют на носилках. Еще через 5 минут его передадут из заводского реанимобиля в карету скорой помощи.

Первыми на место происшествия прибыли бойцы НАСФ. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Тем временем территория уже ограждается предупреждающей лентой. Прибывшие бойцы газоспасательной службы делают свою работу, пожарные разворачивают рукава пенообразователей. Плотная шапка пены предотвратит образование паров дизтоплива и снизит угрозу возникновения взрыва или пожара.

Спустя несколько десятков минут совместными усилиями НАСФ, газоспасательной службы, МЧС и других участников учений условная авария была локализована. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Спустя несколько десятков минут аварийная ситуация локализована. Условно загрязненные пену и грунт собирают и передают на утилизацию в специализирующуюся на этом организацию. Учения завершены — время поводить итоги.

Безопасность без компромиссов

Ни дождь, ни порывистый ветер не помешали участникам учений и комиссии. Но обсудить все моменты увиденного можно уже и в теплом зале совещаний. Весь ход учений разобрали по этапам и шагам.

Вячеслав Золов: «Безопасность без компромиссов — один из ключевых приоритетов СИБУРа». Фото: Максим Платонов

— Мы понимаем, что это вопросы безопасности производства. И наши службы, что обеспечивают эту безопасность, должны быть в полной готовности и комплектности как по материальному обеспечению, так и по штатному расписанию. От действия этих служб зависит правильность и скорость выполнения всех операций как по предупреждению, так и по ликвидации последствий аварийных ситуаций. Потому внимание подготовке НАСФ в СИБУРе в целом и на «Казаньоргсинтезе» в частности уделяется очень высокое, — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Казаньоргсинтеза» Вячеслав Золов.

Безопасность без компромиссов — один из ключевых приоритетов деятельности СИБУРа: «Мы сохраняем здоровье и жизнь людей, помогаем сберечь природу для будущих поколений», — подчеркивается на сайте компании. Потому внимание к этому направлению повышенное.

На итоговом заседании члены комиссии высоко оценили результаты прошедших учений. Фото: Максим Платонов

Что касается результатов учений, то на заседании по их итогам комиссия высоко оценила уровень подготовки принимавших в них участие служб, слаженность их работы, и эффективность решения поставленных задач.

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