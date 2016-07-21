Диагностика, реабилитация и спортивная медицина: как работает медцентр в Иннополисе

Работу недавно открывшегося в Иннополисе медицинского центра для жителей города и республики показали сегодня журналистам. Предполагается, что учреждение будет заниматься профилактикой, диагностикой и лечением различных заболеваний, также здесь можно будет получить первую медицинскую помощь. Кроме всего прочего, на базе медцентра запущено отдельное направление по спортивной медицине.