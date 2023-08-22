Иннополис указал на дверь поставщикам Кремля за долги по аренде жилья

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Айтишникам придется полностью расплатиться

Как выяснило «Реальное время», АНО «Фонд развития города Иннополис» попыталась выселить из сдаваемых в субаренду квартир своих резидентов — айтишников. Причиной послужила задолженность по договорам, превышающая 542 тысячи рублей, и неустойка — еще 79 тысяч.

В феврале 2020 года между организацией и ИТ-компанией «РМД», занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения, были заключены три договора на однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры, расположенные в доме №138 по улице Спортивной.

Стоимость субаренды первой составляла 9 тысяч рублей в месяц, второй — 13 тысяч, третьей — 16 тысяч. Долги перед арендодателем возникли у фирмы в апреле прошлого года. К ООО «РМД» неоднократно направляли претензионные письма с требованием погасить задолженность. Несмотря на это, обязательства не были исполнены в установленные сроки, а уже с 1 сентября 2022-го ценники на жилье увеличились еще на три тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Компания так и не смогла оплатить накопившуюся задолженность, из-за чего Фонду развития Иннополиса пришлось обратиться в суд. Истец настаивал на том, чтобы его резиденты освободили жилые помещения, а также выплатили всю сумму долга, который накопился с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. Затем подал ходатайство о снижении ее размеров до 339 тысяч рублей, но через какое-то время вновь вернулся с требованием погасить изначальную сумму.

Суд встал на сторону фонда, обязав ИТ-компанию выплатить долг в 542,2 тысячи рублей, неустойку в 79,4 тысячи и судебные издержки. При этом в выселении резидентов было отказано. Причина в том, что истец самостоятельно вскрыл помещения, но не предоставил в суд соответствующие акты, равно как и другие документы по приему квартир.

Арендное жилье в Иннополисе. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Компания ушла в убыток

ООО «РМД» с уставным капиталом в 600 тысяч рублей действует почти семь лет. За прошлый год обороты оказались рекордно низкими — всего 250 тысяч рублей. При этом компания понесла убытки в 854 тысячи рублей. Для сравнения: в 2021-м ее выручка составляла почти 40 млн рублей, а чистая прибыль — 3 млн. В том же 2020-м, когда она заключила договоры субаренды, ее финансовые результаты были невысоки, но фирма продолжала держаться на плаву: прибыль — 106 тысяч, выручка — 1,9 млн рублей.

На счету компании несколько госконтрактов. К примеру, в 2020 году поставляла Институту машиноведения имени Благонравова Российской академии наук (Москва) оборудование для измерения, испытания и навигации стоимостью в 41,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Владельцем ООО «РМД» является Александр Приходько, который также занимает должность генерального директора казанской компании «Техносвязьинжиниринг». Фирма работает в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора. С 2011 по 2018 год она участвовала в тендерах на госконтракты: два раза поставляла компьютерную технику в Казанское суворовское военное училище, а также подключала электронный документооборот в ИТ-парке на ул. Петербургской.

Кроме того, компания неоднократно была допущена к участию в аукционах на предоставление доступа к интернету в казанском Кремле, оказание услуг по передаче данных Управлению делами раиса Татарстана, а также поставку техники для Управления Судебного департамента республики.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

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Максим Кокунин