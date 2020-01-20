Борис Менделевич: больше всего медицинских виз Россия выдала гражданам Судана

Депутат Госдумы от Татарстана — о шансах России выбиться в лидеры мирового медицинского туризма

Фото: Максим Платонов

Развитие медицинского туризма или экспорта медицинских услуг — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». О том, насколько успешно Россия может конкурировать с международными здравницами, сколько людей уже сейчас приезжает в нашу страну для лечения и оздоровления и как развитие медицинского туризма влияет на сохранение здоровья россиян, рассуждает доктор медицинских наук, депутат Госдумы Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени».

Акцент на здравницы

Медицинский туризм — пожалуй, одно из самых недооцененных направлений развития российского здравоохранения. Ни в одной другой стране мира нет такого же количества и разнообразия климатических и бальнеологических курортов, на базе которых можно строить инфраструктуру, привлекающую туристов. В их числе — Северный Кавказ и Крым, Карелия и Камчатка, Алтай и Байкал, минеральные источники Татарстана и другие локации с уникальными сложившимися природными условиями. Задача российских властей и бизнеса — сделать эти здравницы конкурентоспособными, привлечь сюда туристов из-за рубежа и дать возможность с комфортом отдыхать тут россиянам.

Практика показывает, что во всем мире структура затрат на медицинский туризм делится неравноценно. Непосредственно на медицинские услуги (лечебные процедуры — например, косметические или другие хирургические операции, услуги физической реабилитации, курсы препаратов, протезирование, ведение беременности и т. д.) приходится 30% затрат. Оставшиеся 70% средств люди со всего мира тратят на туризм оздоровительного плана — санаторно-курортное лечение. А значит, развивать этот курс в России — во-первых, вполне реально, а во-вторых, очень перспективно с точки зрения пополнения экономики.

В Госдуме на одном из заседаний рабочей группы по мониторингу нацпроекта «Здравоохранение» я недавно еще раз поднял этот вопрос. Вместе с представителями Минздрава РФ, МИДа и других профильных ведомств мы определили основные реперные точки.

Непосредственно на медицинские услуги (лечебные процедуры — например, косметические или другие хирургические операции, услуги физической реабилитации, курсы препаратов, протезирование, ведение беременности и т. д.) приходится 30% затрат. Фото Рината Назметдинова

Зачем нам туристы?

Я слышал и другое мнение: зачем нам туристы, если есть еще множество нерешенных более серьезных проблем? Ответ простой. Во-первых, международный входной туризм может обеспечить приток средств в российскую экономику. Эти деньги можно потратить на развитие отечественного здравоохранения. Во-вторых, мы и сами, выходя на международный рынок, стремимся к западным стандартам сервиса и повышаем свои компетенции. В-третьих, вместе с сервисом медицинских услуг развивается туристическая сфера, которая дает стране дополнительные рабочие места и перспективы развития бизнеса.

К сожалению, на мой взгляд, российский медицинский туризм пока еще только на этапе становления. Правда, он достаточно быстро набирает обороты. К примеру, если в 2018 году экспорт медицинских услуг составил 250 млн долларов, то за 10 месяцев 2019 года привлечено 380 млн долларов. Напомню, что, согласно федеральному проекту, к 2024 году нужно достичь оборота в 1 млрд долларов в год. Но так ли это много? Объем мирового рынка около 4,2 трлн долларов! При этом россияне потратили на медицину за рубежом более 26 миллиардов долларов.

Кто едет к нам лечиться и оздоравливаться

Наши граждане выезжают в Израиль, Швейцарию и Германию лечиться от онкологических заболеваний, делать сложные ортопедические операции, вести беременность и за услугами индустрии красоты. Российские клиники привлекают зарубежных гостей высококлассной хирургией, протезированием, офтальмологией, стоматологией.

По данным МИДа, чаще всего в Россию за медицинской помощью приезжают жители Азии (граждане Китая, Индии, Таиланда) — их среди медицинских туристов 60%. 38% иностранных пациентов наших клиник и здравниц — представители Европы. Больше всего медицинских виз в минувшем году выдали, как ни странно, жителям Судана. На эту тему я уже обратился к Минздраву: предложил проанализировать информацию и понять причину такой популярности. Возможно, в Судане хорошо работают наши компании или какое-то конкретное учреждение заключило договоры на страховую медицину. Возможно, есть определенные эффективные методы работы нашего консульства. И если дело в положительном опыте, то его обязательно надо изучить и при возможности применять и в других странах.

Российские клиники привлекают зарубежных гостей высококлассной хирургией, протезированием, офтальмологией, стоматологией. Фото rascheskoff.ru

Также нам нужно создать для себя четкий образ иностранного туриста, который едет к нам на лечение. Изучить, какие направления пользуются спросом, из каких стран приезжают. И уже ориентируясь на конкретные примеры, нужно создавать и продвигать готовые пакеты с разной ценовой категорией, на разных языках, с вариантами питания, проживания, экскурсионной программой и пакетом самого лечения. Кроме этого, нужно включаться в базовый пакет — путевку.

Объем мирового рынка медицинского туризма огромен — и мы обязательно должны занять свою нишу!