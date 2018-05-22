Артем Дзюба про угрозы английских фанатов перед ЧМ: «Это все крики с дивана»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением недавнем высказывании британских фанатов.

— Широко обсуждается британская статья о том, что английские болельщики собираются устраивать беспорядки на чемпионате мира. Даже была фраза одного из фанатов, что «будет третья мировая».

— Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас все хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные.

А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак, – сказал Дзюба «Р-Спорт».

Напомним, что днем раннее британский таблоид Daily Star опубликовал интервью с одним из лидеров фанатских группировок Англии, где он обещал устроить «третью мировую войну» на чемпионате мира в России.