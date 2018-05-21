Британские фанаты пообещали устроить «третью мировую» на ЧМ-2018

Несколько радикально настроенных английских группировок собираются вместе отправиться на чемпионат мира по футболу — 2018, чтобы показать российским болельщикам «настоящий ад».



«Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится», — сообщает Daily Star со ссылкой на одного из болельщиков.

При этом часть британцев отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются «защищать» английских зрителей на ЧМ-2018.

«Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — заявил он.

Он также добавил, что британцев не беспокоят возможные аресты.

Ранее глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны по футболу на чемпионате мира должна как минимум выйти из группы.