Второй финалист Кубка Стэнли-2018 определится в 7-м матче в Тампе

В Вашингтоне состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли-2018, в котором «Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским в воротах.

Напомним, что предыдущий поединок соперников в Тампе принес непростую победу «Молниям» — 3:2 и с тем же счетом в серии они были близки к финалу.

Но в Вашингтоне на этот раз нападение «Тампы» молчало. Дубль Оши помог хозяевам сломить сопротивление команды уфимского воспитанника Василевского — 3:0.



В первой шайбе в большинстве в конце второго периода принял участие Евгений Кузнецов, записавший голевой пас. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов в результативных действиях за «Вашингтон» не замечены.



Счет в серии ничейный — 3:3. Решающая игра состоится на льду «Тампы-Бэй Лайтнинг» 24 мая.





