В Японии выпустили чехол-гантелю для iPhone весом 10 килограмм

Японская медиакорпорация SoftBank презентовала 10-килограммовый чехол для iPhone X. Накладка сделана в форме гантели.



Таким образом компания предлагает бороться с зависимостью от смартфонов. Необычный чехол уже назвали самым тяжелым для iPhone X, сообщает The Mirror. Изготовлен он из металла.

Аксессуар уже доступен для заказа и обойдется желающим в 100 долларов.

Ранее СМИ сообщали, что цены на iPhone в России упали более чем на 30%. Так, iPhone SE на 128 Гб подешевел ниже отметки в 25 тыс. рублей, а стоимость iPhone 7 на 32 Гб упала до 38 тыс. рублей.