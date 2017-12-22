В ожидании весны: федеральные земли Татарстану оформят не раньше марта

Казанские дольщики узнали об этом на встрече с главой Департамента жилищной политики Минстроя России Ольгой Корниенко

Дольщики Казани не перестают обивать пороги кабинетов федеральных и республиканских чиновников, чтобы ускорить решение вопроса достройки своих домов. Накануне представители проблемных строек «ФОНа» побывали в Москве на приеме у главы Департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольги Корниенко, где узнали, что переданные республике земли в помощь для завершения долгостроев заработают еще не скоро. Еще ранее в Казани прошла встреча с руководителем Республиканского фонда поддержки Айратом Нурутдиновым. Подробнее — в материале «Реального времени».

Проблем с арендой земли в «МЧС» не будет

Казанские дольщики зачастили в Москву. Не прошло и месяца со встречи с замминистра строительства Никитой Стасишиным, как им удалось побывать на приеме и у главы Департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко. Правда, в этот раз разговор с федеральными чиновниками вели представители одной, но самой крупной проблемной стройки города — ЖК «МЧС». Сначала «фоновцы» задали наболевшие вопросы по своему комплексу.

Во-первых, у земли под долгостроями «МЧС» выходит срок аренды. Напомним, на этой неделе помочь с проблемой просили и депутата Госдумы Александра Сидякина. Во-вторых, у «ФОНа» накопились долги перед Росимуществом за аренду участка. Этот вопрос также просили взять на контроль.

— Корниенко ответила, что власти заинтересованы в продлении аренды, проблем не будет, можно не беспокоиться по этому вопросу. А вот по поводу долгов перед Росимуществом рекомендовала написать письмо президенту Татарстана, — рассказал «Реальному времени» участник встречи, активист ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Дольщики Казани не перестают обивать пороги кабинетов федеральных чиновников. Фото minstroyrf.ru

Земли без привязки и не раньше марта

На одной из последних встреч в татарстанском Минстрое «фоновцам» рассказали про выделенные Татарстану федеральные земли в помощь с долгостроями. Предполагается, что переданные участки по ул. Аграрной, пр. Победы и ул. 33-й Военный городок помогут привлечь инвесторов к проблемным стройкам.

По словам дольщиков, глава Департамента жилполитики Ольга Корниенко подтвердила эту информацию. «Фоновцы» поинтересовались, нельзя ли закрепить выделенные земли за конкретными домами?

— По поводу привязки земель к домам — это наш основной вопрос был. Хотелось бы, чтобы участки на контроле были. Она ответила, что постановление правительства России о передаче земель есть, Гимаев не обманул. Но эти земли еще даже не передали, перевод в собственность республики еще не оформлен, и закончат его не раньше марта — это еще самый оптимистичный прогноз. Поэтому о каком-либо контроле Минстроя РФ и привязке земель пока не может быть и речи, — говорит Леонид.

У земли под долгостроями «МЧС» выходит срок аренды. Фото Васили Ширшовой

Софинансирование дольщиками строек — общероссийская практика

«Фоновцы» также спросили, почему для завершения строек не используют деньги СРО? Им пояснили, что фонд создавался под другие цели, а не в помощь с долгостроями.

— Рассказал, что сейчас стройка нашего дома ведется исключительно на средства дольщиков от выкупа имущества. Ольга Валерьевна сказала, что нам еще повезло, что есть что выкупать. Софинансирование дольщиками достройки своих домов — общероссийская практика. Хорошо, что стройка возобновилась, а земля обязательно будет выделена, нужно только время на ее оформление, — добавил активист «МЧС».

В пресс-службе Минстроя России подтвердили, что Ольга Корниенко провела прием граждан, где были и казанские дольщики. В ведомстве назвали точное количество федеральных земель, переданных для нужд республики за последние девять лет. «Органам государственной власти Республики Татарстан по решениям правительственной комиссии в 2008—2017 годах были переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению в отношении 18 земельных участков общей площадью 1004,5 га, из которых восемь земельных участков общей площадью 639,2 га — для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, один земельный участок площадью 313,51 га — для создания технопарка, один земельный участок площадью 4,7 га — для создания объекта социальной инфраструктуры, восемь земельных участков площадью 50,13 га — для жилищного строительства (в том числе для комплексного освоения территории)», — ответили на запрос «Реального времени» в пресс-службе Минстроя России. Последние восемь земельных участков площадью свыше 50 га Татарстан может направить на решение проблем обманутых дольщиков, уточнили сотрудники министерства.

«Фоновцы» ищут помощи и у республиканских чиновников. Фото rfprt.ru



Встреча с руководством РФП

«Фоновцы» ищут помощи и у республиканских чиновников. Недавно встретились с главой Республиканского фонда поддержки Айратом Нурутдиновым. В пресс-службе РФП это подтвердили, а дольщики поделились подробностями беседы.

Напомним, фонд создан в помощь двум категориям пострадавших граждан республики — это «погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка», а также обманутые дольщики. Но если первым РФП уже выплачивает компенсации, то со вторыми пока не работает.

— Они ищут центр ответственности — кому эти деньги передавать, методика еще не разработана. У них на счету около 400 млн. Где-то 250 млн планируют выплатить вкладчикам. Я спросила: почему они не хотят отдать оставшиеся 150 млн на стройки дольщиков? Он (Айрат Нурутдинов, — прим. ред.) говорит: «А кому мы их должны отдать?!» Поймите, вкладчик получит деньги, положит на книжку и пойдет к себе домой, а я-то иду в чужой дом жить! — переживает активистка «МЧС» Гульнара Закирова.

На встрече дольщики также узнали, что в республике не будут создавать другой фонд для их нужд. Хотя этот вопрос также рассматривали в РФП и правительстве РТ.