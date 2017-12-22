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В ожидании весны: федеральные земли Татарстану оформят не раньше марта

18:00, 22.12.2017 26

Казанские дольщики узнали об этом на встрече с главой Департамента жилищной политики Минстроя России Ольгой Корниенко

В ожидании весны: федеральные земли Татарстану оформят не раньше марта Фото: livekuban.ru

Дольщики Казани не перестают обивать пороги кабинетов федеральных и республиканских чиновников, чтобы ускорить решение вопроса достройки своих домов. Накануне представители проблемных строек «ФОНа» побывали в Москве на приеме у главы Департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольги Корниенко, где узнали, что переданные республике земли в помощь для завершения долгостроев заработают еще не скоро. Еще ранее в Казани прошла встреча с руководителем Республиканского фонда поддержки Айратом Нурутдиновым. Подробнее — в материале «Реального времени».

Проблем с арендой земли в «МЧС» не будет

Казанские дольщики зачастили в Москву. Не прошло и месяца со встречи с замминистра строительства Никитой Стасишиным, как им удалось побывать на приеме и у главы Департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко. Правда, в этот раз разговор с федеральными чиновниками вели представители одной, но самой крупной проблемной стройки города — ЖК «МЧС». Сначала «фоновцы» задали наболевшие вопросы по своему комплексу.

Во-первых, у земли под долгостроями «МЧС» выходит срок аренды. Напомним, на этой неделе помочь с проблемой просили и депутата Госдумы Александра Сидякина. Во-вторых, у «ФОНа» накопились долги перед Росимуществом за аренду участка. Этот вопрос также просили взять на контроль.

— Корниенко ответила, что власти заинтересованы в продлении аренды, проблем не будет, можно не беспокоиться по этому вопросу. А вот по поводу долгов перед Росимуществом рекомендовала написать письмо президенту Татарстана, — рассказал «Реальному времени» участник встречи, активист ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Дольщики Казани не перестают обивать пороги кабинетов федеральных чиновников. Фото minstroyrf.ru

Земли без привязки и не раньше марта

На одной из последних встреч в татарстанском Минстрое «фоновцам» рассказали про выделенные Татарстану федеральные земли в помощь с долгостроями. Предполагается, что переданные участки по ул. Аграрной, пр. Победы и ул. 33-й Военный городок помогут привлечь инвесторов к проблемным стройкам.

По словам дольщиков, глава Департамента жилполитики Ольга Корниенко подтвердила эту информацию. «Фоновцы» поинтересовались, нельзя ли закрепить выделенные земли за конкретными домами?

— По поводу привязки земель к домам — это наш основной вопрос был. Хотелось бы, чтобы участки на контроле были. Она ответила, что постановление правительства России о передаче земель есть, Гимаев не обманул. Но эти земли еще даже не передали, перевод в собственность республики еще не оформлен, и закончат его не раньше марта — это еще самый оптимистичный прогноз. Поэтому о каком-либо контроле Минстроя РФ и привязке земель пока не может быть и речи, — говорит Леонид.

У земли под долгостроями «МЧС» выходит срок аренды. Фото Васили Ширшовой

Софинансирование дольщиками строек — общероссийская практика

«Фоновцы» также спросили, почему для завершения строек не используют деньги СРО? Им пояснили, что фонд создавался под другие цели, а не в помощь с долгостроями.

— Рассказал, что сейчас стройка нашего дома ведется исключительно на средства дольщиков от выкупа имущества. Ольга Валерьевна сказала, что нам еще повезло, что есть что выкупать. Софинансирование дольщиками достройки своих домов — общероссийская практика. Хорошо, что стройка возобновилась, а земля обязательно будет выделена, нужно только время на ее оформление, — добавил активист «МЧС».

В пресс-службе Минстроя России подтвердили, что Ольга Корниенко провела прием граждан, где были и казанские дольщики. В ведомстве назвали точное количество федеральных земель, переданных для нужд республики за последние девять лет. «Органам государственной власти Республики Татарстан по решениям правительственной комиссии в 2008—2017 годах были переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению в отношении 18 земельных участков общей площадью 1004,5 га, из которых восемь земельных участков общей площадью 639,2 га — для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, один земельный участок площадью 313,51 га — для создания технопарка, один земельный участок площадью 4,7 га — для создания объекта социальной инфраструктуры, восемь земельных участков площадью 50,13 га — для жилищного строительства (в том числе для комплексного освоения территории)», — ответили на запрос «Реального времени» в пресс-службе Минстроя России. Последние восемь земельных участков площадью свыше 50 га Татарстан может направить на решение проблем обманутых дольщиков, уточнили сотрудники министерства.

«Фоновцы» ищут помощи и у республиканских чиновников. Фото rfprt.ru

Встреча с руководством РФП

«Фоновцы» ищут помощи и у республиканских чиновников. Недавно встретились с главой Республиканского фонда поддержки Айратом Нурутдиновым. В пресс-службе РФП это подтвердили, а дольщики поделились подробностями беседы.

Напомним, фонд создан в помощь двум категориям пострадавших граждан республики — это «погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка», а также обманутые дольщики. Но если первым РФП уже выплачивает компенсации, то со вторыми пока не работает.

— Они ищут центр ответственности — кому эти деньги передавать, методика еще не разработана. У них на счету около 400 млн. Где-то 250 млн планируют выплатить вкладчикам. Я спросила: почему они не хотят отдать оставшиеся 150 млн на стройки дольщиков? Он (Айрат Нурутдинов, — прим. ред.) говорит: «А кому мы их должны отдать?!» Поймите, вкладчик получит деньги, положит на книжку и пойдет к себе домой, а я-то иду в чужой дом жить! — переживает активистка «МЧС» Гульнара Закирова.

На встрече дольщики также узнали, что в республике не будут создавать другой фонд для их нужд. Хотя этот вопрос также рассматривали в РФП и правительстве РТ.

Василя Ширшова
НедвижимостьОбщество
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Зачем создавать фонд-прокладку, переводить земли напрямую достройщикам долгостроев. Если бы банки не рухнули, не было фонда, землю отдавали бы строителям как АкТашу за 5-ый дом МЧС.
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    Анонимно 22 дек
    Кручу-верчу запутать дольщиков хочу. Да так, чтоб концов не нашли и не поняли кто дольщиков обул. Типа: спрашивайте с фонда, Власти с краю.
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  • Анонимно 22 дек
    Жаль, по человечески жаль дольщиков
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  • Анонимно 22 дек
    Вечная бюрократия. Сколько уже дольщики бьются за эти земли!
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  • Анонимно 22 дек
    Минниханов на встрече с Путиным сказал, что будет новый фонд выделен для дольщиков. А в статье пишется что не будет создаваться новый. Кому верить?
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  • Анонимно 22 дек
    Опять ничего не понятно. Выборы приближаются, а стройки отдаляются. Наверное поволжское укрупнение ждут. Может правда толк будет.
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  • Анонимно 22 дек
    ЖК Молодежный 5дом-когда же и до нас очередь дойдет?
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    Анонимно 22 дек
    когда начнете "пороги оббивать", как фоновцы. а будете дома сидеть - никогда не дойдет.
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    Анонимно 22 дек
    они тоже ФОНовцы, только первые три буквы к ним не относится. Дольщики МЧС это пример на всю Россию как надо бороться и не сдаваться, у них и будет результат точнее он уже есть почти 2 дома сдано, и возобновилась стройка по другому + 2 дома дострятся быстро как только будет решение по земле. Молодцы!!!!
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    Анонимно 22 дек
    активно действовать надо, а не писать на сайтиках. Человек 10-15 обычно от 5 дома набирается на движухах. Говорят о 100 дольщиках. Кто остальные 85? Терпилы? Перекупы? Инвесторы?
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    Анонимно 24 дек
    Оскорбления писать, много ума не надо! В молодёжном 200 человек дольщиков, в мчс около 3000, вот и ответ, почему их меньше! На собрания от мчс тоже не все 3000 ходят, они что терпилы тоже или кто? А по поводу земли, решения нет пока. И совет, прежде чем оскорблять в следующий раз, подумай над тем, у тебя есть разрешение на строительство и дду оформлен правильно? Давай тогда молодежный поднимет этот вопрос в кабинетах, за фантик требуешь квартиру!
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    Анонимно 28 дек
    Надо поднимать вопрос с МЧСовскими фантиками однозначно. Вон в сданном доме МЧС одному "бедному" ИНВЕСТОРУ (у которого 5 квартир), унитаз не так поставили, - ходил довольный, как слон, возмущался.
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  • Анонимно 22 дек
    Земля - общенародное богатстство. Так гласит наша Конституция!
    Федералы не вправе там сидеть и распределять наши земли. Земля принадлежит тем, кто там живет. Не только земля, но и леса и водоемы.
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  • Анонимно 22 дек
    Софинансирование дольщиками достройки своих домов — общероссийская практика.
    Источник : https://realnoevremya.ru/realty/84857-perevod-federalnyh-zemel-tatarstanu-oformyat-v-marte
    А всё же куда делись деньги дольщиков которые поступили застройщику в счёт договора купли-продажи?
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  • Анонимно 23 дек
    Сказано, что земли без привязке к конкретным домам. С чего вы взяли, что отдадут именно вам? Вот аренда - ДА,без вопросов, продлена, но это никак не решает проблему финансирования долгостроев. У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь.
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  • Анонимно 24 дек
    Опять завтра, завтра, не сегодня.... Если бы дольщики не ездили в Москву все бы стойки стояли.
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  • Анонимно 25 дек
    Уважаемые дольщики жк молодежный, читаю комментарии, удивляюсь над умом некоторых дольщиков мчс! Оскорбляют, обвиняют и тд причём во всех статьях. Обращаюсь к вам, молодежный, и симфония! Если кто не знает: у мчс не было разрешения на строительство, не было дду и тд. Покупали они рискуя осознанно, по векселям, чтобы сэкономить!!! Теперь хотят все активы фона прибрать себе??? Не надо сидеть и ждать, раз они сами так хотят! Пишите во все кабинеты об этом и говорите на всех объездах и встречах! В первую очередь должны помогать дольщикам, а не инвесторам! А дольщики только молодежный и симфония!!! Мчс это инвесторы купившие за дёшево, но с риском! Удачи всем законным дольщикам!
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  • Анонимно 25 дек
    Что за глупость! Во всех этих комплексах есть и инвесторы, и дольщики, купившие для себя. Цены во всех были примерно одинаковые, выбирали по месту. А предварительные договоры- это не только Фон придумал, и не только для Мчс. В ЖК МЧС просто был сложный инвестиционный договор, который осложнял весь процесс, и земля в аренде. А если кому-то лень бороться за свои права, не надо на этом основании оскорблять таких же обездоленных людей, только более активных.
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  • Анонимно 26 дек
    Если вы знали что в мчс сложный инвест договор и земля не оформлена, то зачем зная об этом, купили именно там? Не пишите глупость, цены отличались существенно, молодежный и симфония по рыночной стоимости была, а мчс дешевле намного, но с риском, как вы и пишите. С наступающим всех!
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  • Анонимно 26 дек
    МЧС не было дешевле, поскольку дома там из кирпича, за что и выбирали. Хватит уже глупости писать.
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    Анонимно 27 дек
    При чем тут из кирпича? Есть прайс фона в открытом доступе на 2015 год. Квартиры 1 комнатные в симфонии от 1.6 млн в молодёжном от 1.55 млн а в мчс от 1.1 млн. Что вы врете про цены? Дешевле в 2 раза почти, вот и купили без разрешения и без дду. Хватит обманывать. Распечатаю прайс и покажу!
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    Анонимно 27 дек
    В 14 году брал в молодёжном за 1.8 млн 1-комнатную, при том что в мчс предлагали за 1.050 такую же, но предупреждали сразу о рисках. Никто эту тему не поднимал бы, если ваши соседи вели бы себя адекватно, а не пытались бы в каждой статье оскорбить дольщиков других комплексов!
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  • Анонимно 27 дек
    Прайс также сохранили. В 2012 году двухкомнатая 57 кв.м. стоила 2200. А однушки были 34 кв.м и 45 кв.м и это есть большая разница.
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  • Анонимно 27 дек
    Покажите свои документы на покупку и все! Не вижу смысла спорить, цена в документах стоит, если есть вообще законные документы на покупку у мчс. У всех практически векселя и тд без страховки, без каких-либо разрешений, а все спорят о законности сделки и что не рисковали осознанно, глупо! Сказали спасибо бы Ирине и тд, без них сидели бы со своими фантиками на руках и оскорбляли бы всех. Просто отстаньте со своими глупыми комментариями про других дольщиков и про землю, что она только ваша! И занимайтесь дальше выравниваниеМ своих бумажек! И вас никто тоже трогать не будет!
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  • Анонимно 27 дек
    Документы на покупку показали. В суде.
    Ирине - спасибо!
    Никогда никого не оскорбляю в комментариях.
    Власть народу! Землю крестьянам!
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  • Анонимно 28 дек
    Всех с наступающим! Удачи всем дольщикам Казани!
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