Казанский суд отправил лидера профсоюзов РТ под домашний арест

Фото: Реальное время

До 20 июня отправил под домашний арест Татьяну Водопьянову Ново-Савиновский райсуд Казани. Такое решение вынес зампред суда Марсель Ахметшин, ранее удаливший СМИ из зала без ходатайства какой-либо из сторон и перевода заседания в закрытый режим.

В перерыве заседания Татьяна Водопьянова от каких-либо комментариев по делу отказалась. Впрочем, источники «Реального времени» утверждают, что подозреваемая вновь изменила свою позицию по делу и признала вину.

Из оглашенного судьей решения следует, что защита не возражала против удовлетворения ходатайства, лишь просила дать время для прогулок.

Напомним, еще в марте Водопьянову заподозрили в коммерческом подкупе на общую сумму около 3 млн рублей. По версии следствия, с 2009 года профсоюзный лидер вынуждала руководство подведомственного санатория «Бакирово» страховать ее жизнь на условиях выплаты страховки по причине смерти либо дожития до конца срока страхования.

Договор страхования Водопьяновой заключал и оплачивал санаторий, а страховку получала она лично, в чем призналась на первом допросе в присутствии своего адвоката под видеозапись, и меру пресечения ей избирать не стали. Но позже подозреваемая отказалась от этих показаний, обвинив следователей в психологическом давлении, а главврача санатория в ложном доносе. После чего слегла в больницу.

По окончании лечения ее вновь пригласили на допрос и задержали.