В Казани представили кубок чемпионата мира по футболу — 2018
В Казани на площади Тысячелетия состоялась официальная церемония приветствия кубка чемпионата мира по футболу — 2018.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA — 2018 Микаэль Вине, федеральный посол чемпионата мира по футболу — 2018 певица Зара.
Также в церемонии приветствия кубка участвовали официальный представитель FIFA Фелисити Джордж и министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
Алексей Песошин в своей речи отметил, что Казань готова к проведению игр чемпионата мира по футболу.
Добавим, что с 18 по 19 мая увидеть и сфотографироваться с кубком смогут все желающие.
Напомним, что кубок прибыл в Россию 1 мая. После этого он начал путешествие по городам-участникам ЧМ-2018.
Справка
Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.
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