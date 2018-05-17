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В Казани представили кубок чемпионата мира по футболу — 2018

10:36, 17.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Казани представили кубок чемпионата мира по футболу — 2018
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

В Казани на площади Тысячелетия состоялась официальная церемония приветствия кубка чемпионата мира по футболу — 2018.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA — 2018 Микаэль Вине, федеральный посол чемпионата мира по футболу — 2018 певица Зара.

Также в церемонии приветствия кубка участвовали официальный представитель FIFA Фелисити Джордж и министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Алексей Песошин в своей речи отметил, что Казань готова к проведению игр чемпионата мира по футболу.

Добавим, что с 18 по 19 мая увидеть и сфотографироваться с кубком смогут все желающие.

Напомним, что кубок прибыл в Россию 1 мая. После этого он начал путешествие по городам-участникам ЧМ-2018.

Справка

Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.

СпортФутбол Татарстан
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