Во время мундиаля болельщиков будет развлекать «автобус-вечеринка»

В дни проведения чемпионата мира по дорогам Казани будет курсировать специальный автобус для болельщиков.

«Kazan music bus — ночной музыкальный автобус, оборудованный современной звуковой системой и кухней — будет ходить с 10 июня. Одновременно экскурсию на автобусе смогут посетить 30 человек», — рассказала председатель комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По словам чиновницы, в автобусе можно будет пообедать, послушать музыку и осмотреть главные городские достопримечательности, проехав по историческому центру Казани. Ночные экскурсии будут проводиться до 25 июля.

Напомним, что в дни проведения чемпионата мира по футболу в Казани запланирована обширная культурная программа.