В дни ЧМ в Казани пройдут спортивные и культурные дни для фанатов

С 8 по 12 июня состоится культурно-спортивное мероприятие «Под знаком ЮНЕСКО: Музейная регата-2018. Навстречу Чемпионату мира по футболу». В рамках проекта запланированы обзорные экскурсии в Болгарском и Свияжском музеях-заповедниках на крейсерских яхтах и многокорпусных судах. — сообщает Министерство культуры РТ.

12 июня в Центральном парке культуры и отдыха им М.Горького будет проходить всероссийская акция «Парад дружбы народов России». В парке будут работать ярмарки, шатровый комплекс и мастер-классы. Мероприятие завершится концертом этнической музыки в исполнении этнокультурных коллективов.

В сквере Лобачевского 18 июня пройдет книжный фестиваль «Библиотека в парке-2018». Проект призван популяризировать литературу, в том числе на спортивную тематику.

А за день до старта ЧМ и в дни проведения матчей на Кремлевской набережной будет проходить «Территория дружбы, где будут звучать песни народов мира, а так же танцы. Так же здесь пройдут книжные мастер-классы и пленэры казанских художников.

На улице Баумана будет работать «Территория искусств», где пройдет концерт национальных искусств. А около стадиона «Казань-Арена» откроется «Территория игры», где болельщиков встретят клоуны, мимы и «живые» статуи.



