В Челнах задержали водителя, сбившего женщину и протаранившего 10 автомобилей

В Набережных Челнах полицейские задержали водителя, который сбил женщину и протаранил 10 автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«В Набережных Челнах 41-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь между домами по бульвару Кул Гали, не выбрал безопасную скорость и врезался поочередно в 10 стоявших автомобилей. От удара об а/м Renault Megane Hyundai отбросило на пешехода. 32-летняя женщина отделалась ушибами. После ДТП водитель Hyundai попытался скрыться, но был остановлен очевидцами и передан прибывшим сотрудникам полиции», — отмечается в сообщении ведомства.

От медицинского освидетельствования водитель отказался, пострадавшей женщине на месте оказана медицинская помощь. В отношении мужчины составили протоколы об административных нарушениях за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и оставление места происшествия.