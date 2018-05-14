Верховный суд РТ оценит законность приговора водителю огненного рейса «Самара — Ижевск»

Фото: Реальное время

Завтра Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности приговора водителю автобуса «Неоплан», сгоревшего под Заинском в июле 2017 года. Как выяснило «Реальное время», приговор Александру Ижмукову оспаривают и заинский прокурор, и защита.

Прокурор Заинска Ринат Каримов не согласен с тем, что суд отправил Ижмукова отбывать наказание в колонию-поселение, а не в колонию общего режима, как просило гособвинение.

В свою очередь трое адвокатов водителя и сам Ижмуков настаивают на отмене приговора, считая, что виновность водителя «Неоплана» не была установлена материалами дела, а иные версии следствие не проверило.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июля 2017 года под Заинском следовавший из Самары в Ижевск автобус опрокинулся и загорелся после столкновения с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «МАН», находившимся на буксире у грузовика «КАМАЗ». В результате трагедии погибли 14 человек. 15 февраля 2018 года Заинский горсуд признал виновником трагедии вследствие грубого нарушения правил дорожного движения Ижмукова, назначив ему наказание в 4,5 года колонии-поселения.