В Нижнем Новгороде открыли Парк футбола ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия парка футбола, построенного к чемпионату мира 2018 года.

В ней участвовали бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, экс-игроки сборной России по футболу Александр Мостовой и Роман Павлюченко, а также посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев. Парк футбола расположен в историческом центре Нижнего Новгорода.

«Самое главное сегодня — это то, что мы начинаем новую веху — вход в организацию чемпионата мира», — цитирует «РИА Новости» и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.



Напомним, что 5 мая Парк чемпионата мира по футболу — 2018 открылся в Казани. В церемонии открытия принял участие бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичел Сальгадо.