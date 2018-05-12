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В Нижнем Новгороде открыли Парк футбола ЧМ-2018

22:25, 12.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Нижнем Новгороде открыли Парк футбола ЧМ-2018
Фото: скриншот видео youtube.com

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия парка футбола, построенного к чемпионату мира 2018 года.

В ней участвовали бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, экс-игроки сборной России по футболу Александр Мостовой и Роман Павлюченко, а также посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев. Парк футбола расположен в историческом центре Нижнего Новгорода.

«Самое главное сегодня — это то, что мы начинаем новую веху — вход в организацию чемпионата мира», — цитирует «РИА Новости» и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Напомним, что 5 мая Парк чемпионата мира по футболу — 2018 открылся в Казани. В церемонии открытия принял участие бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичел Сальгадо.

СпортФутбол
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