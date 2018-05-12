Участники ЧМ-2018 прилетят в Казань 10, 12 и 13 июня

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что сборные Японии, Австралии и Колумбии по футболу, которые поселятся в Казани во время чемпионата мира, прилетят в столицу Татарстана 10, 12 и 13 июня.

«Поверьте, из 32 команд три будут жить в Казани. Это хороший процент, для нас это престижно, потому что сборные Австралии, Японии и Колумбии, одни из лидеров мирового футбола, выбрали базы в Казани», — цитирует Леонова «Татар-информ».

Отмечается, что тренировки будут проходить на площадках «Рубина», «Трудовых резервов» и на ГК «Свияга».

Напомним, жители Казани смогут увидеть кубок ЧМ-2018 уже 17 мая. После чемпионата кубок вернется в музей мирового футбола в Цюрихе, а победители получат копию трофея.