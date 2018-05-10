Герои России предложили выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил в четверг президент ассоциации, Герой России, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.



«Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством «Бессмертного полка» организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира», — цитирует ТАСС президента ассоциации Владимира Шаманова.

Он отметил, что Путин уже не первый год лично участвует в шествии «Бессмертного полка».

Напомним, что 7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Владимир Путин стал главой государства в четвертый раз.