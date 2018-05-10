Два детсада из Башкирии получат гранты на три миллиона рублей

Два детских сада из Башкирии победили в конкурсе Министерства науки и образования РФ и получат грант на 3 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минобра республики.

Так, детсад №7 из Бирска получит 1 млн рублей, детсад №212 — 2 млн рублей. Деньги выделены на создание служб помощи для работы с родителями воспитанников.

Всего же в конкурсе приняли участие девять детских садов из Башкирии.

