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Два детсада из Башкирии получат гранты на три миллиона рублей

10:59, 10.05.2018
Два детсада из Башкирии получат гранты на три миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Два детских сада из Башкирии победили в конкурсе Министерства науки и образования РФ и получат грант на 3 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минобра республики.

Так, детсад №7 из Бирска получит 1 млн рублей, детсад №212 — 2 млн рублей. Деньги выделены на создание служб помощи для работы с родителями воспитанников.

Всего же в конкурсе приняли участие девять детских садов из Башкирии.

ОбществоОбразование Башкортостан
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