Алина Загитова отказалась комментировать ситуацию с Медведевой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала отказалась комментировать решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе.
«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация.
— Вы как-то связывались с ней?
– Нет», – сказала Загитова.
Напомним, ранее тренер Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе связала уход Медведевой с победой Алины на Олимпийских играх.Спорт
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