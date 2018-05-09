Алина Загитова отказалась комментировать ситуацию с Медведевой

Фото: David J. Phillip / AP ( meduza.io

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала отказалась комментировать решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация.

— Вы как-то связывались с ней?

– Нет», – сказала Загитова.

Напомним, ранее тренер Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе связала уход Медведевой с победой Алины на Олимпийских играх.