Новости спорта

10:10 МСК
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова отказалась комментировать ситуацию с Медведевой

09:31, 09.05.2018
Алина Загитова отказалась комментировать ситуацию с Медведевой
Фото: David J. Phillip / AP (meduza.io)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала отказалась комментировать решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация.

— Вы как-то связывались с ней?

– Нет», – сказала Загитова.

Напомним, ранее тренер Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе связала уход Медведевой с победой Алины на Олимпийских играх.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также