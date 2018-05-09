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В Сети показали видео с последствиями от ракетного удара по Сирии израильскими военными

08:47, 09.05.2018
В Сети показали видео с последствиями от ракетного удара по Сирии израильскими военными
Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео с последствиями от ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском. На кадрах видно, что от удара вспыхнул пожар.

На месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны, сообщает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска. Отмечалось, что ПВО Сирии успешно отразила нападение с воздуха. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Происшествия
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