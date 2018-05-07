Суд оставил бывших чиновников Дагестана под стражей

Фото: commons.wikimedia.org / Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан

Мосгорсуд в понедельник, 7 мая, признал законным продление ареста до 30 июня бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и еще троим фигурантам дела, обвиняемым в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ.



«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защитников — без удовлетворения», — передает ТАСС.

Напомним, Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, бывшего врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и бывшего врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики Раюдина Юсуфова.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость бывших чиновников Дагестана на «сотни миллионов рублей».