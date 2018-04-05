Суд арестовал имущество бывших чиновников Дагестана на «сотни миллионов рублей»

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость бывших чиновников Дагестана, обвиняемых в хищениях бюджетных средств.

Речь идет об аресте имущества на «сотни миллионов рублей».

«Кроме имущества моего доверителя Юсуфова судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев», — цитирует ТАСС Дагира Хасавова, адвоката экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

По его словам, постановление об аресте имущества было вынесено еще в начале марта.



Напомним, в Дагестане прошел ряд задержаний. Ущерб, который нанесли дагестанские чиновники бюджету, оценивается в 95,8 миллиона рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и другим чиновникам до 30 июня.