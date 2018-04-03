Суд продлил арест бывшему врио премьера Дагестана Гамидову
Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову до 30 июня.
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей на 2 месяца и 25 суток», — передает «РИА Новости» решение судьи Артура Карпова.
Также арест продлили бывшим министру образования Дагестана Шахабасу Шахову, зампреду правительства республики Шамилю Исаеву и вице-премьеру республики Рамидину Юсуфову.
Защитники заявили, что данное решение будет обжаловано.
Напомним, в Дагестане прошел ряд задержаний. Ущерб, который нанесли дагестанские чиновники бюджету, оценивается в 95,8 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что суд арестовал чиновников до 5 апреля.ОбществоВласть
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