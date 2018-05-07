Росавиация, взыскавшая с аэропорта Уфы 19,5 млн рублей, требует возместить ей судебные расходы

Росавиация, взыскавшая в прошлом году с аэропорта Уфы 19,5 млн рублей арендной платы за пользование объектами аэродромной инфраструктуры, вновь обратилась в суд. Ведомство требует от аэропорта возместить судебные расходы.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, заявление поступило 27 апреля. Сумма судебных расходов, по оценке истца, составляет 129,07 тыс. рублей. Судебное заседание назначено на 6 июня.

Ранее аэропорты Уфы и Казани признали одними из лучших в России.