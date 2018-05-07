Алексей Шевченко: «На Якупова претендует «Ак Барс» и СКА, но ему лучше играть в «Нефтехимике»

Известный хоккейный журналист Алексей Шевченко на портале спортивного издания «Спорт-Экспресс» сообщил, что форвард «Колорадо» Наиль Якупов может продолжить карьеру в одном из татарстанских клубов КХЛ.

«Наиль Якупов может вернуться в КХЛ, и по некоторым данным на него претендует два клуба. Права на игрока у СКА, но тот же Илья Воробьев может и отказаться от этого суетливого хоккеиста. В борьбу вступит «Ак Барс», но и там ему, по большому счету, делать нечего. Хотя я так думал и про Александра Бурмистрова, но Зинэтула Билялетдинов нашел ему применение. Уверен, что Наиль все равно будет цепляться за Северную Америку и готов даже на невыгодный контракт с каким-нибудь клубом».

По словам журналиста, до 1 июля информации о будущем Наиля Якупова не будет. Также Алексей Шевченко считает, что воспитаннику нижнекамской школы хоккея лучше играть в «Нефтехимике». «Серьезно, Якупову очень нужен клуб, где он будет безусловным первым номером, и без вариантов. Это вернет ему уверенность в своих силах», — написал Шевченко в своей колонке на «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Реальное время» еще накануне сообщило об интересе к Наилю Якупову со стороны «Ак Барса» и СКА.



