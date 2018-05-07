В двух районах Удмуртии сменились прокуроры
В Шарканском и Дебесском районах Удмуртии назначили новых прокуроров. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Так, прокурором Шарканского района назначен старший советник юстиции Николай Овчинников. Новым прокурором Дебесского района приказом Юрия Чайки назначен Павел Филиппов, сообщает «ФедералПресс».
Отметим, до назначения Овчинников и Филлипов занимали должности друг друга.
Ранее Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Артема Николаева на должность прокурора республики.ОбществоВласть Удмуртия
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