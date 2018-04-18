Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Артема Николаева на должность прокурора республики
Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Артема Николаева на пост прокурора республики. Теперь бывшему зампрокурора Татарстана осталось дождаться указа президента РФ Владимира Путина.
Как передает корреспондент «Реального времени», депутаты поддержали рекомендацию генпрокурора Юрия Чайки
Перед заседанием Николаева представил замначальника управления Генпрокуратуры в ПФО Евгений Панчук, передает пресс-служба регионального парламента.
Накануне кандидатуру Николаева поддержал и глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, что последний год Николаев находился на должности заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора. До этого он служил на посту первого зампрокурора Татарстана.
Ранее «Реальное время» подробно писало о биографии претендента на роль прокурора Удмуртии.ОбществоВласть Удмуртия
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