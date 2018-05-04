Опыт чемпионов по программе «Ростелекома» и ФФККР «Звездная дорожка» будет передаваться теперь и тренерам

Программа «Звездная дорожка», созданная «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания России (ФФККР) и уже хорошо зарекомендовавшая себя, вышла на новый этап своего развития.

Теперь на мастер-классы «Звездная дорожка» будут приглашаться не только юные фигуристы, но и их тренеры. Прошедшие годы работы над проектом показали, что уникальный опыт тренеров Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы нужно передавать не только детям, но и их постоянным тренерам. Это позволит существенно повысить эффективность подготовки начинающих спортсменов и увеличить их шансы на успешную спортивную карьеру.

Первый совместный урок запланирован в городе Искитим Новосибирской области. Он пройдет под руководством Виктора Николаевича Кудрявцева в рамках соревнований, носящих его имя: на Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера России В.Н. Кудрявцева приедут спортсмены-одиночники, взрослые и юниоры. Дети получат возможность получить новые навыки, большой заряд положительных эмоций и покажут свой талант тренерам высочайшей квалификации.

По мнению Генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России А.И. Когана, подобные встречи «…становятся настоящим событием в жизни юных спортсменов. Живое общение со звездами российского фигурного катания, лучшими и самыми известными российскими тренерами служит стимулом к упорной работе и совершенствованию собственного мастерства, стремлению к высоким результатам».

Посещение таких мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. В конце года по уже сложившейся традиции они будут приглашены на одно из крупнейших соревнований на территории России, где смогут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой — дети обычно живут в официальном отеле турнира, смотрят соревнования с трибуны вместе с участниками, откатавшими свои программы. Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.