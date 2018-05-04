В Татарстане из-за хлопка в топливной емкости частично затонул теплоход

Фото: ГУ МЧС по РТ

На Чистопольском судостроительном заводе вчера вечером во время проведения ремонтных работ частично затонул теплоход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

На судне технического флота «Прага-10» произошел хлопок паровоздушной смеси в машинном отделении. В результате на левом борту судна образовалась пробоина площадью 3 кв. метра. В нее хлынула вода и кормовую часть судна затопило на глубину 6 м. Также произошла утечка топлива объемом около 200 литров.

Для ликвидации разлива топлива была направлена дежурная смена ЗПСО №3 ПСС Республики Татарстан. Вместе с ней прибыл автомобиль с сорбентом (250 кг) и боновые заграждения (100 метров).



Сотрудники Минэкологии Татарстана произвели забор воды, результаты анализов будут готовы в течение двух-трех дней. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, что несколько дней назад в Татарстане баржа столкнулась с опорой Займищенского автодорожного моста через Волгу. Судно получило вмятину по левому борту и у него утонул автосцеп.