В Татарстане баржа врезалась в мост через Волгу

В Татарстане баржа столкнулась с опорой Займищенского автодорожного моста через Волгу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 30 апреля, в 21.44, на 1295,4 км реки Волги. Уточняется, что судно совершало рейс Бор (Нижегородская область) — Соликамск (Пермский край) с 12 членами экипажа на борту.

В результате инцидента баржа получила вмятину по левому борту, у нее утонул автосцеп (устройство для сцепления баржи). Погибших и пострадавших нет. Мост в результате столкновения не пострадал.

В настоящий момент уточняется причина ЧП. Задержки и препятствия движению другим судам нет, отметили в ГУ МЧС по РТ.



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