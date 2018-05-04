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В Казани трамвай протаранил три машины, есть пострадавшие

09:50, 04.05.2018 2
В Казани трамвай протаранил три машины, есть пострадавшие
Фото: скриншот видео

На Сибирском тракте в Казани трамвай протаранил три автомобиля.

ДТП произошло накануне около 15 часов. Напротив дома №10/7 трамвай врезался в три KIA Rio. В первой машине за рулем находилась 36-летняя женщина. В салоне был четырехлетний ребенок. Во второй машине находились 54-летний мужчина и 28-летняя девушка. Все они получили ушибы разной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды УГИБДД Казани.

По предварительной версии, водитель трамвая не выбрала безопасную скорость.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:02
    ну, во-первых, это, видимо, очередной трамвай, которое ведомство эффективного менеджера с качественным образованием - Галявовича - не обслужило. на 4 маршруте как минимум половина трамваев ездит с неисправными колодками. Во-вторых - эти чудесные Киа Рио перегородили проезд трамваю, так что формально - это они не пропустили трамвай. Если бы они так же вылезли на автомобильную встречную полосу, думаю, случилось бы то же самое.
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  • Анонимно 11:17
    Интересно, почему до сих пор нигде не появилось какого-нибудь большого материала о Галявове и Метроэлектротрансе? Эти трамвае при таком руководстве объективно небезопасны - уже третий случай, когда это неуправляемое чудо что-то разносит на своем пути, и даже никакого запрета на эксплуатацию нет. ГИБДД пишет чушь о "небезопасной скорости". Какая небезопасная скорость, не видно разве, что его неконтролируемо несет? Где вообще прокуратура, ГИБДД, надзорные органы? Дожидаются, в подобном ДТП кто-нибудь погибнет?
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