В Казани трамвай протаранил три машины, есть пострадавшие
На Сибирском тракте в Казани трамвай протаранил три автомобиля.
ДТП произошло накануне около 15 часов. Напротив дома №10/7 трамвай врезался в три KIA Rio. В первой машине за рулем находилась 36-летняя женщина. В салоне был четырехлетний ребенок. Во второй машине находились 54-летний мужчина и 28-летняя девушка. Все они получили ушибы разной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды УГИБДД Казани.
По предварительной версии, водитель трамвая не выбрала безопасную скорость.Происшествия Татарстан
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