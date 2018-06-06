С 6 по 8 июня 2018 года в Иннополисе (республика Татарстан) пройдёт конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2018».
Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.
Конференцию поддерживают Администрация президента РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития, Правительство Республики Татарстан, Госкорпорация Ростех. Стратегический партнер конференции – АНО «Цифровая экономика».
Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте.
КОЛЛ-ЦЕНТР ЦИПР: +7 (495) 108-74-80
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