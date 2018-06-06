Конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2018»

С 6 по 8 июня 2018 года в Иннополисе (республика Татарстан) пройдёт конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2018».

Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Конференцию поддерживают Администрация президента РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития, Правительство Республики Татарстан, Госкорпорация Ростех. Стратегический партнер конференции – АНО «Цифровая экономика».



Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте.



