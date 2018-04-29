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Соцсеть «ВКонтакте» предупредила пользователей о технических сбоях

02:34, 29.04.2018
Соцсеть «ВКонтакте» предупредила пользователей о технических сбоях
Фото: flickr.com

Представители социальной сети «ВКонтакте» заявили, что возможные проблемы с доступом к страницам — это технический сбой.

«Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», — цитируют предупреждение «Известия».

Напомним, 28 апреля днем российские пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети. Проблемы наблюдались по всей России. Однако больше всего сообщений о неполадках поступило из Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новороссийска.

ТехнологииIT
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