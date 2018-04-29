В Татарстане ожидаются дожди и до +14

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В Татарстане сегодня, 29 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, на территории республики пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер северо-западный сильный, днем порывами до 20 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике температура воздуха днем будет от 9 до 14 градусов выше ноля.



В Казани столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах — от +9°С до +11°С.