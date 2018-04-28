СМИ: представители ФБР допросили Федора Емельяненко в США

Сотрудники ФБР допросили российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко в отеле в Чикаго, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что причины встречи неизвестны. Однако издание предположило, что поводом стала связь нынешнего президента США Дональда Трампа и спортсмена. Так, компания главы США была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором промоушена был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого в США ведется расследование.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил расследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным. Следователи не нашли свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.