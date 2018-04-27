Судостроительная корпорация «Ак Барс» создаст судоремонтную базу в Дагестане

Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует создать судоремонтную базу в Дагестане. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.



«Сегодня мы активно работаем в рамках поручения президента республики Татарстан по Дагестану в части, связанной с созданием судоремонтной базы для Каспийской флотилии. Это тоже один из вопросов, который мы сегодня смотрим, и хотим на Каспии не только поставлять корабли, но достраивать (их — ИФ) и заниматься сервисным обслуживанием, и делать судоремонт существующих кораблей», — сказал он.

По его словам, пока реализация проекта находится в стадии обсуждения. С инвестициями предполагается определиться в течение двух месяцев, пишет «Интерфакс».

Напомним, что сегодня в Татарстане создали судостроительную корпорацию «Ак Барс». Корпорация предусматривает объединение входящих в состав АО «Холдинговая компания «Ак Барс» предприятий: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Ак Барс Металл», ООО «Адриа Винч Зеленодольск», ООО «ВолгаТатСудоремонт».